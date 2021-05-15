10 ملايين دولار تعويضات لذوي أمريكي أسود قتلته الشرطة

قال محامي أسرة رجل أمريكي أسود أعزل قتل في نهاية العام الماضي برصاص شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة إن بلدية المدينة ستدفع للأسرة 10 ملايين دولار مقابل تنازلها عن الدعوى المدنية في هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً في البلاد.
أندريه هيل على مركز رياضي في الحي إحياء لذكرى الراحل.
وأوضح محامي مدينة كولومبوس زاك كلاين أن التسوية المالية التي توصلت إليها البلدية مع أسرة القتيل هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.
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