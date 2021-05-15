السعودية تطلق برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 1442 تحت عنوان ” الإنسانية أولاً “ ، لقد أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بهدف إعادة الأمل بالحياة لمرضي الفشل العضوي النهائي، ويُعد هذا البرنامج مبادرة إنسانية تهدف إلى إنقاذ حياة الأخرين وتحسين جودة الحياة، وقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء بهدف حث المواطنين على التسجيل ببرنامج لمساعدة المرضى وإعطائهم الأمل في الحياة، وأيضاً جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين امتداد لتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء وإعانته وإهتمامه الدائم بمرضى الفشل العضوي، فقد قادم سمو الملك حفظه الله بتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء ( المركز الوطني للكلى سابقًا ) تعاونًا منه بمرضى الفشل الكلوي خاصة بعد تزايد أعدادهم، وقد تلاحظ زيادة عدد المتبرعين عقب مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، وقد أعلن مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء أنه يُمكن للمواطنين بداية من سن ال18 عامـًا من التسجيل في البرنامج للتبرع بالأعضاء، كما أنه أعلن عن تواجد أكثر من 4000 حالة فشل كلوي بإنتظار التبرع بالأعضاء ليتم زراعة الكلى لهم.

كيفية التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء

تفاعلاً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي نحو حث المواطنين على التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 1442، وتيسيرًا على المواطنين فإنه يتم التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع توكلنا الإلكتروني، فقد أعلن تطبيق توكلنا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيقه على الجوالات أو موقعه الرسمي، وجاءت هذه الخطوة تطبيقًا لتوجيهات ولي العهد بضرورة تسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم وتطوير جميع المبادرات الوطنية، وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى تيسير التواصل بين المتبرعين بالأعضاء و المرضى بهدف دعم العمل الإنساني.

ويقتصر تطبيق توكلنا كمرحلة أولية على عمليات التسجيل في البرنامج فقط، عل أن يتم لاحقًا إضافة العديد من الخدمات مثل عرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية وخدمة الإلغاء، كما أنه يمكن للمتبرعين التسجيل من خلال الموقع الرسمي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء

قامت وزارة الصحة السعودية بتوضيح كيفية عملية التبرع بالأعضاء من خلال فيديو توضيحي تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر

ويتم التبرع بالأعضاء سواء كان المتبرع على قيد الحياة أو متوفى دماغيًا، على أن يتم التبرع للمتوفين دماغيًا بالكليتين أو الكبد أو القلب أو الرئتين أو البنكرياس أو القرنية أو صمامات القلب، أما بالنسبة للمتبرعين على قيد الحياة فيتم التبرع بكلية واحدة أو نخاع العظم أو جزء من الكبد.