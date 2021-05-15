خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1442ه‍ وشروط الحصول عليها ، في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في دعم المواطن السعودي وتحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له، فقد قام مجلس الوزراء السعودي بالأمس باعتماد إعانة البحث عن عمل للعاطلين 1442ه‍ بهدف تحفيز الباحثين عن العمل للدخول إلى سوق العمل و العمل على دعم الباحثين عن عمل وإعانتهم للحصول عليه، و تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، بالإضافة إلى تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ( الصندوق والباحثين عن عمل ) ومسئولياتهم وإلتزاماتهم وذلك وفقًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء السعودي، على أن يكون المُتكفل في تقديم الإعانات ودعم الباحثين عن العمل هو صندوق تنمية الموارد البشرية.

تنظيم آلية صرف إعانة البحث عن عمل 1442ه‍

يتم صرف إعانة البحث عن عمل لمدة خمسة عشر شهراً كالتالي.

يتم صرف ( الفا ) ريال سعودي شهريًا لمدة ( أربعة ) أشهر، و يتم احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة. ثم يتم صرف ( الف و خمسمائة ) ريال سعودي شهريًا لمدة ( أربعة ) أشهر، و يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ). ( الف ) ريال سعودي شهريًا لمدة ( أربعة ) أشهر، و يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ). ( سبعمائة و خمسون ) ريال سعودي شهريًا لمدة ( ثلاثة ) أشهر، و يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ).

يقوم المُتقدم لطلب الإعانة بتقديم الطلب إلى صندوق تنمية الموارد البشرية أو من يفوضه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية أو أى وسيلة أخرى يُحددها الصندوق.

يتم تقديم الطلب مع مراعاة الآتي:

قبل مضي ( أربعة وعشرين ) شهرًا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أي مرحلة من مراحل التدريب أو التعليم. إذا كان المُقدم للطلب سبق له العمل في القطاع الخاص أو العام فلا يحق له التقديم سوى بعد ( أربعة و عشرين ) شهرًا من تاريخ إنتهاء العلاقة الوظيفية.

طريقة التقديم على صندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على إعانة البحث عن عمل

ويجوز أن يتم تعديل المادتين السابقتين من قِبل مجلس الوزراء بعد الإتفاق من صندوق التنمية الوطني.

يجب أن يلتزم المُقدم للطلب بالحضور في الموعد الذي يُحدده أو من يفوضه.

تقديم جميع المستندات والبيانات التي يحددها الصندوق.

يجب أن يلتزم المُقدم للطلب بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء الدراسة.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

أن يكون لديه قدرة على العمل، وحريص على الحصول على وظيفة.

أن لا يكون لديه أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي.

أن لايقل العمر وقت تقديم الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن لا يكون من مستحقي معاش الضمان الإجتماعي أو معاش التقاعد.

شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل