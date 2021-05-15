عبر تردد قناة المغربية الرياضية 3 على النايل سات الناقل الرسمي لمباريات الدوري المغربي الممتاز

حصل تردد قناة المغربية الرياضية 3 اهتمام واسع، خلال لفترة الأخيرة سواء داخل المغرب أو في العديد من الدول العربية، خاصةً لدي الجمهور العاشق لمباريات كرة القدم، فهي قناة مفتوحة بدون تشفير تعمل على مدار أل24 ساعة، تقدم خدماتها بالتردد الجدد 2021 على القمر الصناعي نايل سات والتردد الأرضي، فهي تهتم بنقل أهم المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربية أو أحد الفرق المغربية في أهم البطولات الدولية والعالمية، كما أنها هي الناقل الرسمي لمباريات الدور المغربية الممتاز مباشر، وخلال السطور التالية نوضح لكم ترددها الجديد، وأهم الحقوق التي حصلت عليها لبثها عبر شاشتها.

القمر لصناعي :- نايل سات.

التردد :- 11476، 11513.

معامل الترميز :- 27500.

الاستقطاب :- V.

التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية “3” 2021التردد الأرضي لقناة المغربية الرياضية

تقوم قناة المغربية الرياضية بالتردد الأرضي، بنقل أهم المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربي أو أحد الفرق المغربية على أرض المغرب، وذلك ضمن حرص إدارة القناة على تزليل العقبات في نقل ما يمتع جمهور ومحبي مباريات كرة القدم، لما يتميز به لعيبة المنتخب والفرق المغربية من مهارات، بالإضافة لاحتراف العديد منهم لدي أكبر الفرق الأجنبية.

قناة المغربية الرياضية

تم إطلاقها في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2006 من الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتخصصت في الشأن الرياضي لتغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية التي تشارك فيها المغرب، ودخلت المنافسة مع العديد من القنوت الرياضية العربية المفتوحة مثل “أبو ظبي الرياضية، قناة السعودية الرياضية، أون تايم سبورت، قناة بي إن سبورت الإخبارية” وغيرها من القنوات المتميزة في نقل محتوي رياضي متنوع، كما تقدم عدد من البرامج الرياضية الهادفة والمحفزة للنشاط الرياضي لدي الشباب المغربي.

الدوري المغربي للمحترفين.

كأس العرش.

مباريات كرة اليد في الدوري المغربي.

الدوري المغرب لكرة السلة.

مباريات دوري أبطال أفريقيا المشارك فيها فرق مغربية”تنقل على التردد الأرضي”.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

مباريات المنتخب الوطني المغربي.

نشرة الأخبار الرياضية.

حصاد البطولة.

استوديو البطولة الاحترافية.

الرياضات البحرية.

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