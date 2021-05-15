واشنطن: نعمل لأجل سلام دائم فى غزة ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وفى الوقت ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، على حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها.
وحسبما نقلت "رويترز"، قالت ساكى، إن تركيز الإدارة الأمريكية "ينصب الآن على استخدام علاقاتنا فى المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحركة حماس بالسبل الدبلوماسية".
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