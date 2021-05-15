كورونا في الهند.. الوفيات تقترب من 4000 ومنظمة الصحة تحذر

سجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، غير أن الوفيات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف حالة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العام الثاني للجائحة قد يكون أسوأ من العام الأول.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فقد سجلت البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 326,098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أقل زيادة منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 24.37 مليون إصابة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 3890 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وفي جنيف، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكا من العام الأول، مشيرا إلى أن الهند تعد مبعث قلق كبير.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات فيها 266207.

يأتي هذا فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، إلى أكثر من 161.32 مليون إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى نحو 3.5 ملايين حالة وفاة.