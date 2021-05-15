مصادر فلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 139

جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالى، ارتفعت إلى 139 شهيدا.



جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالى، ارتفعت إلى 139 شهيدا. وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن الشهداء من بينهم 39 طفلا، و22 سيدة، ومسن، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم فى حالة خطرة.

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