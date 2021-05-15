آلاف المتظاهرين في أستراليا ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية ومئات في ملبورن اليوم السبت، احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

اجتمع محتجون عند مبنى البلدية في سيدني لبدء مسيرة في الشوارع مرددين هتافات “الحرية لفلسطين” و”الحرية لغزة”.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد واصلت الضربات الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم وردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا وساروا باتجاه مبنى البرلمان في ملبورن، وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة “الحرية لفلسطين”.

وقال مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة إن ما لا يقل عن 132 قتيلا سقطوا في غزة منذ يوم الإنين ومن بينهم 32 طفلا و21 امرأة.