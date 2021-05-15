روسيا تكشف عن أسعار لقاحاتها ضد كورونا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية ، اليوم السبت ، أن أسعار اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا متشابهة تقريبا ، موضحة أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.
وأشارت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسجلة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.
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