البرلمان العربى يشيد بـمصر استقبال جرحى فلسطين ويثمن مساعدات المغرب والأردن

جدة - نرمين السيد - أشاد البرلمان العربى بالمواقف المشرفة التى اتخذتها عدد من الدول لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم، محذرًا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.





ووجه البرلمان العربى، الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطات المصرية لفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياة الجرحى.

كما أشاد البرلمان العربى بقرار كل من العاهل الأردنى جلالة الملك عبدالله الثانى، والعاهل المغربى جلالة الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة .

وأكد البرلمان العربى أهمية تعزيز التضامن العربى لدعم فلسطين الأبية فى مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكرًا التصعيد الإسرائيلى المتواصل بحق الشعب الفلسطينى، والذى أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال.

ودعا البرلمان العربى سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف فى هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلى، وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطينى وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم تجاه الوضع المأساوى فى الاراضى الفلسطينية والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطينى، مثمنا فى الوقت ذاته الجهود التى تبذلها دولة تونس فى إطار مجلس الأمن للتعبير عن الموقف العربى، خاصة أن هناك جلسة ستعقد غدًا الأحد، لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية.

من ناحية أخرى، حيا البرلمان العربى الصمود الفلسطينى فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لنكبة الشعب الفلسطينى، والتى تصادف الـ15 من مايو من كل عام.