الجيش اللبنانى يبدأ تدابير صارمة على حدود الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، أغلق الجيش اللبنانى جميع الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلى، موضحة أن "الجيش أقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة".

وأشارت الوكالة الرسمية اللبنانية، إلى أن تحركات الجيش جاءت "بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضى اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوى والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه إلى الجنوب على متن باصات للمشاركة فى حركات احتجاحية عند الحدود، تضامنًا مع الفلسطينيين داخل الأراضى المحتلة".

وأسفرت أحداث، أمس الجمعة، عن وفاة لبنانى متأثرًا بجروحه التى أصيب بها جراء حادث عند الحدود مع إسرائيل، بعدما تعرض هو ومجموعة من الشبان لقذائف صاروخية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهم، أثناء محاولتهم اجتياز الشريط التقنى عند الحدود قبالة مستعمرة المطلة.