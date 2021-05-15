اليونيسف: ندين مقتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال

قال المديرة الإعلامية لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جولييت توما، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين يعد انتهاكًا خطيرًا بحقهم، وأمر مرفوض دوليًا.

وأوضحت توما، في مداخلة لها بقناة الغد، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تتابع الأحداث في المدن الفلسطينية عن كثب، كما ترسل التقارير والأرقام بصورة دورية عبر وسائل الإعلام والحسابات الخاصة بالمنظمة، بهدف تسليط الضوء على معاناة الأطفال.

وأكدت أن المنظمة تقدم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني على الأرض، ومساعدة المؤسسات الإغاثية لإنقاذ المصابين.

وأضافت أن المنظمة تدين مقتل 40 طفلا فلسطينيا، ونطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف استهداف المدنيين.

وأشارت إلى أن الأطراف السياسية بالأمم المتحدة تضغط على الجانبين من أجل التهدئة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيدا.

وشيع أهالي غزة جنازات 11 شهيدا، ظهر اليوم السبت، من بينهم أطفال قتلتهم قوات الاحتلال في غارات أمس.

وفي نابلس بالضفة الغربية تم تشييع شهيد في جنازة شعبية كبيرة ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس.