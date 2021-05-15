المبعوث الأمريكي يبحث «تثبيت الهدوء» بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وصل المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، إلى تل أبيب مساء أمس الجمعة، لبحث “تثبيت هدوء مستدام” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما أعلنت عنه السفارة الأمريكية في إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي عمرو، المسؤول عن الشؤون الإسرائيلية، مع الجانب الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم السبت، قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث يود تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تحقيق “هدوء دائم”.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان نشرته عبر “تويتر”: “الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون حرية وأمنا وكرامة وازدهارا بدرجة متساوية”.

وتواجه واشنطن انتقادات تتهمها بعدم بذل جهود كافية لوقف العنف بعد عرقلة انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مقررا الجمعة.

يتزامن ذلك مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيدا بعد استشهاد فلسطيني في مخيم البريج وسط القطاع.