وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا للبنان، معتبرا أنه سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل.
وغرد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "قواتنا الإسرائيلية رصدت أمس عددا من اللبنانيين المشتبه فيهم وهم يتعاملون مع الأرض ويعملون على قطع السياج الحدودي مع إسرائيل حيث قامت القوات التي كانت منتشرة في كمائن بالمنطقة باتباع الانظمة لتوقيف المشتبه فيهم شملت إطلاق النار نحو اقدام المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار إلى لبنان".
وأوضح، أنه "من التحقيق الأولي للحادث وظروفه يتضح أن المشتبه بهم تصرفوا بشكل منظم وتركوا خلفهم أدوات يشتبه في كونها عبوات ناسفة وتصرفوا بشكل يكشف نيتهم التسلل إلى داخل إسرائيل وارتكاب عملية تخريبية في منطقة المطلة"، مؤكدا "إحباط العملية في ظل أعمال الشغب العنيفة التي جرت في المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة".
وأكد أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة إلى محاولة تنفيد العملية وسيتعامل بتصميم لحماية سيادة إسرائيل، محملا لبنان مسؤولية ما يجري داخل لبنان وينطلق منها.
كما أكد، أنه "سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بمواطني إسرائيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدرعي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.