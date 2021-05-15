مظاهرات في إيطاليا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

شهدت مدينة بادوفا الإيطالية خروج مظاهرات للجاليات العربية والفلسطينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل ومحاولة تهجير المقدسيين.

وطالب المتظاهرون الحكومة الإيطالية بموقف أكثر إنسانية ووضوحا تجاة السياسات الإسرائيلية القمعية.

كما طالبوا بتأمين حماية دولية للفلسطينيين من الانتهاكات بالقصف والقتل والاعتقال والتهجير والاستيطان.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيدا.

وشيع أهالي غزة جنازات 11 شهيدا، من بينهم أطفال قتلتهم قوات الاحتلال في غارات أمس.

وفي نابلس بالضفة الغربية تم تشييع شهيد في جنازة شعبية كبيرة، حيث ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس.

يأتي هذا بينما أعلنت شركة الكهرباء تعطل 8 خطوط ناقلة للتيار لغزة من أصل 10 خطوط وحذرت الشركة من انهيار القطاعات الحيوية في غزة نتيجة نقص الطاقة.