برشلونة يضع "هدفا" أولوية على تجديد عقد ميسي

ذكرت تقارير رياضية، مؤخرا، أن نادي برشلونة الإسباني صار يركز على التعاقد مع النرويجي الدولي، إيرلينغ هالاند، أكثر مما يحرص على تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفريق الكاتالوني يمنح الأولوية للتعاقد مع نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، وأن هذا الأمر أولى في سلم النادي، من تجديد عقد ميسي.

واستطاع إيرلينغ هالاند الذي لم يتجاوز عمره 20 سنة أن يجذب أنظار الكثير من الأندية الكبرى بأوروبا، من قبيل مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني.

وحقق اللاعب النرويجي هذا الإقبال، بعدما قدم عروضا استثنائية رفقة بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير 2020.

واستطاع اللاعب الذي يبرز نجمه بشكل متصاعد، أن يسجل 55 هدفا مع الفريق النمساوي خلال 57 مباراة.

لكن ضم هذا اللاعب لن يكون بالأمر السهل، لأن بروسيا دورتموند لن يقبل بمغادرة هالاند بأقل من 154 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أجرى الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، زيارة إلى إسبانيا من أجل خوض محادثات مع برشلونة ومدريد بشأن النرويجي.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن الرئيس الجديد لبرشلونة، خوان لابورتا، أصبح أشد حرصا على التعاقد مع هالاند، رغم أن النادي مثقل بديون تفوق مليار جنيه إسترليني.

وما دام هذا اللاعب النرويجي قد أضحى في صدارة الأولويات، فإن ذلك يعني تراجع الاهتمام بميسي الذي سيبلغ 34 سنة في يونيو المقبل.

وبدأ برشلونة مباحثات مع ميسي من أجل تجديد العقد، فيما كان اللاعب الأرجنتيني قد أحدث مفاجأة كبرى في صيف 2020، عندما طلب الرحيل عن الفريق.

وأوردت "ذا صن" أن نادي برشلونة قد يطلب من ميسي التضحية بما يقارب نصف دخله الحالي، في حال كان الفريق راغبا في تمويل صفقة هالاند التي تصل إلى 154 مليون جنيه أسترليني.