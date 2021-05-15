كينشاسا.. حكم بإعدام 30 شخصا شاركوا بأعمال عنف ضد الشرطة

أصدرت محكمة في الكونغو الديمقراطي، اليوم السبت، حكما بإعدام العشرات ممن شاركوا في أعمال عنف ضد الشرطة في كينشاسا.

وقالت مصادر قضائية كونغولية إنه صدر حُكم على 30 شخصا بالإعدام لمشاركتهم في أعمال عنف ضد الشرطة، الخميس، في العاصمة كينشاسا.

وصدر الحكم صباح اليوم السبت في ختام محاكمة علنية بدأت الجمعة في كينشاسا، بث التلفزيون الرسمي جلسة مجرياتها مباشرة واستمرت حتى فجر السبت، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وأكد ممثل الادعاء شيف تشبامبا لوكالة فرانس برس هذه الأحكام.

وكانت صدامات عنيفة اندلعت، أول أمس الخميس، بين مصلين مسلمين ساعين للوصول إلى ملعب الشهداء، أبرز ملاعب العاصمة، لحضور صلاة عيد الفطر.

واعتدى المحتجون على رجال الشرطة في مكان الحادث للإشراف على الحدث، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأشار تقرير رسمي أولي إلى مقتل شرطي انتشرت صوره بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصيبت شرطية بجروح بالغة تهدد حياتها، إضافة إلى إصابة 46 شرطيا آخرين، 8 منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار بنحو عشر سيارات شرطة، احترقت إحداها بالكامل.

وأوضحت فرانس برس أنه أوقف 38 شخصا في المكان، وصدرت بحقهم أحكام لدى مثولهم في اليوم التالي أمام المحكمة الابتدائية الكبرى ببلدية غومبي في وسط كينشاسا.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام، التي عادة ما يتم إصدارها خصوصا في القضايا التي تتعلق بالجماعات المسلحة في شرق البلاد، غير مطبقة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ تعليقها في عام 2003 ويتم تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.