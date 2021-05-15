السفارة الأمريكية تطلق تحذيرًا لرعاياها فى كابول

جدة - نرمين السيد - دعت السفارة الأمريكية رعاياها فى أفغانستان، اليوم السبت، إلى التزام الحيطة والحذر فى أماكن التجمعات، قائلة إنه "من الناحية التاريخية، يزداد العنف فى أفغانستان عقب عطلة عيد الفطر".





وقالت السفارة الأمريكية فى تحذير أمنى: "لا تزال الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء اعتزام المسلحين استهداف الأجانب عبر خطط اختطاف وهجمات على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية والنقاط الأمنية والمنشآت الحكومية والمطارات". كما أوصت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الاختطاف والصراع المسلح، بالإضافة إلى وباء كورونا، قائلة إنه يتعين على الرعايا الأمريكيين فى البلاد التفكير فى مغادرتها. وفى الشهر الماضى، أصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات لموظفى السفارة الذين يستطيعون أداء عملهم من أماكن أخرى بمغادرة مبنى السفارة، حيث قال روس ويلسون، القائم بأعمال السفير الأمريكى فى أفغانستان، إن "القرار جاء فى ظل العنف المتنامى وتقارير بشأن وجود تهديدات فى كابول". وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت هدنة وقف إطلاق نار مع حركة طالبان الإرهابية لمدة 3 أيام، خلال عيد الفطر، إلا أن العنف استمر على الرغم من الهدنة.

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