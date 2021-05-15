الشرطة الفرنسية تغلق متاجر باريس فى ذكرى النكبة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أمرت الشرطة الفرنسية بإغلاق المتاجر فى باريس، وذلك بالقرب من مظاهرة غير مصرح بها فى ذكرى يوم النكبة الفلسطينية، على أن يستمر الإغلاق اعتبارًا من ظهر اليوم السبت، معللة ذلك بـ"مخاطر خطيرة للإخلال بالنظام العام".





وبحسب التقارير، حظرت سلطات باريس المظاهرة، إلا أن المنظمين لم يتراجعوا عن دعوتهم للاحتجاج، فيما تتوقع الشرطة وقوع أعمال شغب، لاسيما فى ظل التوترات الحالية فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية التى ستجذب حشودًا ضخمة للمشاركة فى الاحتجاجات.

ومن جانبها، أعربت رابطة الفلسطينيين فى أيل دو فرانس، ومقرها باريس، عن انتقادها الشديد لحظر المظاهرة.

وأمر وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، بفرض حظر على مظاهرة باريس أمس الخميس، مبررًا قراره بما كان من اضطراب واسع فى النظام العام فى عام 2014، عندما تظاهر آلاف الأشخاص ضد الهجوم العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة آنذاك.

يذكر أن يوم النكبة، أو النكبة الفلسطينية هو ذكرى التهجير الجماعى لمئات الآلاف من الفلسطنيين بعد تأسيس دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية فى عام 1948.