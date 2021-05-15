الجيش الإسرائيلى يمهل سكان ثانى أكبر برج فى غزة دقائق لإخلائه قبل تدميره

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مهلة 10 دقائق لسكان برج الجلاء فى غزة، ثانى أكبر برج فى القطاع، والذى يضم مكاتب صحفية، لإخلائه قبل تدميره، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وبحسب العربية، أعلنت الفصائل الفلسطينية استعدادها للالتزام بأى هدنة ترعاها القاهرة لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قتل 10 فلسطينيين من عائلة أبو حطب، اليوم السبت، خلال قصف استهدف مناطق غرب قطاع غزة.

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