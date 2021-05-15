وقف الاستيطان والاعتقالات وإطلاق النار.. هذه بنود الهدنة المصرية فى غزة

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، عن بنود مشروع الهدنة المصرية فى غزة، لافتة إلى أن مصير الهدنة يتحدد خلال 72 ساعة، إضافة إلى استعداد مصر لاستضافة عدد من أسر الفصائل الفلسطينية حال استمرار استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلى.





وبحسب مصادر "العربية"، يتضمن مشروع الهدنة المصرية عددًا من النقاط الجديدة، أبرزها وضع موعد محدد لوقف إطلاق النار، والتعهد بعدم إطلاق صواريخ من غزة، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. كما يشدد مشروع الهدنة المصرية على وقف الاعتقالات العشوائية بحق الفلسطينيين، ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ووقف عمليات إخلاء الأحياء الفلسطينية، وتجميد الاستيطان دون شروط. ويتواصل العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية والقدس، وسط دعوات إقليمية ودولية لوقف التصعيد وجر المنطقة إلى الحروب.

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