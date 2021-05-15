أمين الناتو يشدد على أهمية الردع العسكرى

جدة - نرمين السيد - شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، على أهمية الردع العسكرى، وذلك خلال مناقشة مع باحثات فى مجال السلام فى إطار المؤتمر المسكونى الثالث بمدينة فرانكفورت الألمانية.





وخلال حلقة نقاش حول حفظ السلام العالمى، قال ستولتنبرج، إنه كلما كان الردع العسكرى أكثر مصداقية، أصبح التفاوض بشأن ضبط التسلح أفضل.

وردًا على استفسارات بشأن النفقات العسكرية وحفظ السلام المدنى، أجاب أمين عام الناتو بأنه ما دام يوجد تهديد عسكرى، "يتعين علينا أن يكون لدينا ردع عسكرى ذو مصداقية"، مستشهدًا بالعلاقة مع روسيا كمثال على التوازن بين الضغط والحوار.

وقال ستولتنبرج: "نحن نعرض الحوار، لكن روسيا تواصل التصرف بعدوانية، سواء فى الداخل أو على الصعيد الدولى"، وذلك فى إشارة إلى أوكرانيا وجورجيا والتعامل مع المعارض الروسى أليكسي نافالنى.

وتابع: "علينا أن نحافظ على الضغوط الاقتصادية والعقوبات بينما نقدم عرضًا للحوار".

ولدى سؤاله عن الدور الذى يمكن أن يلعبه الزعماء الدينيون فى حل النزاعات، قال ستولتنبرج: "بينما يمكن أن يكون الدين جزءًا من الحل، يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من المشكلة"، موضحًا أن هذا لا ينطبق فقط على الإرهاب الإسلامى لتنظيم "داعش"، ولكن أيضًا على المتطرف اليمينى النرويجى أندرس بريفيك، الذى حاول تبرير أفعاله بناء على معتقداته.