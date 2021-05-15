الشرطة الإسرائيلية تعتقل 52 فلسطينيا بعكا

اعتقلت اقوات الأحتلال الإسرائيلية اليوم السبت ، 52 فلسطينيا في عكا، و15 آخرين في مدينة اللد، إثر المواجهات والأحداث التي تشهدها الأراضي أراضي الفلسطينية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر بالمدينتين، أن عناصر الشرطة داهمت عددا كبيرا من المنازل في عكا واللد ومدن أخرى، واعتقلت العشرات من الشبان.