الشرطة الإسرائيلية تعتقل 52 فلسطينيا بعكا

اعتقلت اقوات الأحتلال الإسرائيلية اليوم السبت ، 52 فلسطينيا في عكا، و15 آخرين في مدينة اللد، إثر المواجهات والأحداث التي تشهدها الأراضي أراضي الفلسطينية .
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر بالمدينتين، أن عناصر الشرطة داهمت عددا كبيرا من المنازل في عكا واللد ومدن أخرى، واعتقلت العشرات من الشبان.
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