شحن جواهر فري فاير من ID بخطوات بسيطة وبطريقة سريعة لشحن اللعبة

شحن جواهر فري فاير تتم عن طريق ID الخاص بكل لاعب عن طريق خطوات بسيطة وبطريقة سريعة ليتم شحن الجواهر الخاصة باللعبة من خلال الموقع الذي سيتم ذكره وكيفية الشحن من خلاله وتتم من خلال أسرع طرق شحن جواهر فري فاير من خلال الحساب الشخصي الخاص باللاعب من داخل اللعبة ومن خلال الموقع الذي سيتم ذكره يتم الشحن في أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير ومن خلال الموقع أيضاً يمكن لكل لاعب أن يقوم بالشراء لكافة الأنواع الخاصة بالعملات التي يرغب بها من خلال أفضل طرق شحن جواهر فري فاير من خلال id .

شحن جواهر فري فاير والخطوات المتبعة للشحن من خلال الموقع CODASHOP

يتيح هذا الموقع الشحن للجواهر الخاصة بلعبة FREE FIRE ويتم الشحن من خلال ID من خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها كالآتي :-

يتم الدخول علي الموقع المشار أليه عالياً كخطوة أولي . يتم بعد ذلك تسجيل ID الخاص باللاعب في القائمة الخاصة به ENTER ID PLAYER . يتم بعد الخطوتين السابقتين أختيار الكمية المرغوبة من الجواهر ليتم شحنها . FREE FIRE يتم من خلال الموقع الخاص بها تحديد الطريقة الخاصة بالدفع . هناك أكثر من طريقة يتم الدفع من خلالها لتتم عملية الشحن للجواهر وهي UPI ، NET BANKING ، PAYTEM . يتم الاختيار من بين هذه الوسائل المتاحة لتتم عملية الدفع الخاصة بعملية شحن الجواهر بالكمية المرغوبة في FREE FIRE . أذأ لم تكن هذه الوسائل الخاصة بالدفع غير مناسبة يتم أختيار “لا أريد مشاهدة القناة المفضلة هنا” دعنا نري خيار أخر . يتم بعد ذلك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص باللاعب والمستخدم في لعبة FREE FIRE بعد ذلك الضغط علي “شراء الآن” . في حالة الرغبة في القيام بالشراء مرة أخري من هذا الموقع للجواهر يتم الضغط علي خيار “تذكرني” .

شراء عدد 100 من الجواهر من الموقع بسعر 4 ريال سعودي . شراء عدد 300 من الجواهر من الموقع بسعر 12 ريال سعودي . شراء عدد 500 من الجواهر من الموقع بسعر 21 ريال سعودي . شراء عدد 1000 من الجواهر من الموقع بسعر 42 ريال سعودي . شراء عدد 2000 من الجواهر من الموقع بسعر 83 ريال سعودي . شراء عدد 5500 من الجواهر من الموقع بسعر 207 ريال سعودي . الطريقة التي يتم أتباعها للدفع علي الموقع هي طريقة CASH U . هناك المزيد من شراء العدد المرغوب من الجواهر من الموقع بأسعار الشراء حسب الكمية . يتم الشراء والدفع من الموقع حسب الطريقة المرغوبة والتي تراها مناسبه للدفع .

الأسعار الخاصة بشراء الجواهر من الموقع علي حسب العدد المرغوب لشراؤهإضافة شخصية الفنان محمد رمضان علي النسخة الجديدة في اللعبة

تم التصريح من حوالي ما يقرب من شهر من الشركة المنتجة للعبة بأن شخصية الفنان محمد رمضان تم إضافتها علي النسخة الجديدة من اللعبة ويلعب دور البطولة بها تحت شخصية أسمها مارو وبالفعل وفقاً للتصريحات الخاصة بالشركة أن النسخة تم إطلاقها بعد عيد الفطر المبارك ويتم الآن تداولها .

شحن جواهر فري فاير وهذه كانت الخطوات الخاصة بالشحن في اللعبة من خلال الموقع وما هي الأعداد الخاصة بالجواهر وسعر كل عدد منها حسب العدد الذي يرغب فيه اللاعب ويتم الدفع للعدد المرغوب في شراؤه حسب طريقة الدفع المرغوب بها ولكي ما يتم تذكرك في الموقع في حالة الرغبة في الشراء من الموقع مره أخري يجب الضغط علي كلمة تذكرني حتي يتم تسجيل البيانات الخاصة بك علي الموقع لكي ما لا يتم تسجيلها مرة أخري في حالة العودة مرة أخري للموقع .