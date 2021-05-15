هُنا الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا على قناة MBC

مسابقة الحلم يتساءل الكثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترات الأخيرة، ويتساءلون عن طريقة الاشتراك بالمسابقة التي تقدمها قناة الـ mbc وذلك لأنها مسابقة تعمل على تحقيق الأحلام لكثير من الفائزين بها حيث إن جائزتها تزيد عن 3 مليون دولار، ويتم تسليم الجائزة عن طريق الهواء مباشرة لتحري المصداقية أمام الناس.

المسابقة يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

وتعرض على مجموعة قنوات الـ mbc.

يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية من هاتفه النقال.

تحتوي على كلمة حلم، أو كلمة dream بالإنجليزية.

ثم بعد ذلك تجيب على السؤال الذي سيصلك.

وكلما قمت بالإجابة على العدد الأكبر من الأسئلة تستطيع الفوز بالمسابقة.

ثم يتم اختيار المشاركين في المسابقة عشوائيًّا.

يتم تسليم الجائزة للفائز على الهواء مباشرةً لتحري المصداقية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أسماء الرابحين في مسابقة الحلم مع “مصطفى الآغا”

يجب أن يكون عمر المشترك لا يقل عن 18 عام.

ولو فاز الأصغر من ذلك عمرا يقوم الوصي عليه بالتوقيع على أوراق المسابقة.

الاشتراك يكون ن طرق إرساله كلمة حلم في رسالة نصية.

لو قمت بالإجابة على السؤال بشكل صحيح تكون اشتركت في المسابقة.

عندما تفوز تتلقى هاتفا من الإعلامي مصطفى الأغا يخبرك فيه بالفوز بالمسابقة.

ثم يتم بعد ذلك تسليمك الجائزة.

مسابقة الحلم هي من أكثر المسابقة المشهورة في الوطن العربي، وقد عملت على تحقيق أحلام العديد من المشتركين.