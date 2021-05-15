وفاة الممثل المغربي حمادي عمور بعد مسيرة حافلة

توفي الممثل المغربي الكبير، حمادي عمور، السبت، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة، تنقل فيها بين الإذاعة والمسرح والأعمال التلفزيونية.

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، عبد الكبير الركاكنة، أن حمادي عمور فارق الحياة بعد معاناة مع المرض.

ويعد عمور واحدا من رواد التلفزيون في المغرب، وانطلقت مسيرته في سنة 1948، وكان وقتئذ في مسرح الهواة. وفي عام 1951، قام حمادي عمور بتأسيس فرقة "المنار" المسرحية بمدينة الدار البيضاء، غربي البلاد.

وعُرف عمور بإنتاجه الفني الغزير الذي وصل إلى المئات من الأعمال التلفزيونية، كما قدم برنامج "عالم الفنون"، في خمسينيات القرن الماضي.

ومن أعمال الراحل، مسلسل "رحيمو"، إضافة إلى سلسلتي "الربيب" و"العوني" وهما عملان كوميديان.

واشتهر الفنان المغربي الراحل بلهجة مدينة فاس التي ينحدرُ منها، وكان يحظى بشعبية كبيرة وسط متابعي الأعمال الفنية في المغرب.

وفي سنة 2015، حصل حمادي عمور على وسام من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تقديرا لما قدمه في الساحة الفنية بالمغرب.