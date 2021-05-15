الرئيس عباس يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة التطورات فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا، لمتابعة الوضع فى الأراضى الفلسطينية كافة، وذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقادة الأجهزة الفلسطينية وكبار المسؤولين.





ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استمع الرئيس عباس إلى تقارير مفصلة حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى وعدوانه المستمر، سواء من قبل المستوطنين أو جيش الاحتلال. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الرئيس عباس وجه بتوفير كافة الإمكانيات، من أجل تعزيز صمود المواطنين فى مواجهة هذا العدوان السافر.

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