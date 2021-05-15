إيران: رئيس السلطة القضائية يعلن خوض السباق الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسى، اليوم السبت، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، حيث تقدم لتسجيل بياناته اليوم، فى آخر أيام تسجيل المرشحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن رئيسى الذى يوصف كرجل دين متشدد، كان ترتيبه الثانى فى السباق الرئاسى الذى جرى عام 2017، عندما حصل على حوالى 16 مليون صوت، بما يعادل 38% من إجمالى الأصوات، إلا أنه خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالى حسن روحانى، الذى انتخب رئيسًا لولاية ثانية بحصوله على أكثر من 57% من الأصوات. يذكر أن أكثر من 300 شخص، من بينهم الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى البلاد فى 18 يونيو المقبل، إذ يصدر مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين للترشح فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

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