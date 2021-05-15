إسرائيل تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين فى قصف صاروخى على تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "صاروخين أصابا المدينة"، لافتة إلى إصابة عدة أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

كانت كتائب القسام فى غزة أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين.

وأسفر قصف إسرائيلى صباح اليوم السبت، عن استشهاد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم 8 أطفال وسيدتان من عائلة أبو حطب، إثر غارة استهدفت منزل سكنى فى مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أعلنت مصادر صحية فى غزة.