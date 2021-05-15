جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل، استهدف الجيش الإسرائيلى برج الجلاء بـ 4 صواريخ، ما تسبب فى دمار كبير بعد انهيار البرج الذى يضم العديد من المكاتب الصحفية فى غزة.
وكان جيش الاحتلال أمهل سكان البرج 10 دقائق قبل دكه بالصواريخ، وإسقاطه بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 4 صواريخ.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يدمر ثانى أكبر برج فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.