بـ 4 صواريخ.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يدمر ثانى أكبر برج فى غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل، استهدف الجيش الإسرائيلى برج الجلاء بـ 4 صواريخ، ما تسبب فى دمار كبير بعد انهيار البرج الذى يضم العديد من المكاتب الصحفية فى غزة.

وكان جيش الاحتلال أمهل سكان البرج 10 دقائق قبل دكه بالصواريخ، وإسقاطه بالكامل.