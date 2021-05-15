الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا تعليقا على تدميره لبرج الجلاء

في أعقاب تدمير برج الجلاء في مدينة غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا برر فيه هذه العملية بالزعم أن هذا المبنى كان يحتوي على مصالح عسكرية للاستخبارات العسكرية لحركة "حماس".

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