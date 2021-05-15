القسام: جاهزون لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله

القسام: جاهزون لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون اللهأكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أن الكتائب جهزت نفسها لقصف تل أبيب لـ 6 أشهر متواصلة بعون الله.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن أبو عبيدة في تصريح مقتضب، اليوم السبت، قوله: إنه بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه "تل أبيب".

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، قد هدد الاحتلال "الإسرائيلي" بعد قصفه لأحد الأبراج المدنية في مدينة غزة.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".