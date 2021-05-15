القسام: جاهزون لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله
أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أن الكتائب جهزت نفسها لقصف تل أبيب لـ 6 أشهر متواصلة بعون الله.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن أبو عبيدة في تصريح مقتضب، اليوم السبت، قوله: إنه بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه "تل أبيب".
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، قد هدد الاحتلال "الإسرائيلي" بعد قصفه لأحد الأبراج المدنية في مدينة غزة.
وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القسام: جاهزون لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.