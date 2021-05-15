أسوشيتد برس تعلق على تدمير الجيش الإسرائيلى لمقرها فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلى حذر مالك برج الجلاء بإخلائه قبل استهدافه بدقائق. وكان جيش الاحتلال دك برج الجلاء، ثانى أكبر أبراج قطاع غزة، اليوم السبت، بعد شن غارة عليه بـ 4 صواريخ.

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