مصدر أمني ينفي استخدام الذخيرة الحية أو وقوع إصابات في الشونة

دوت الخليج : نفى مصدر أمني أن تكون الأجهزة التي أحاطت بمسيرة الشونة الجنوبية قد استخدمت الذخيرة الحية. وأكد في حديثه، مساء الجمعة أن هنالك من يستخدم فيديوهات من دول مجاورة حيث لا صحة للادعاءات والاشاعات. كما نفى المصدر وقوع أية إصابات.

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