أبوالغيط: العدوان على غزة والقدس فضح إسرائيل أمام الرأى العام العالمى

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتى كان من بين ضحاياها عددٌ من الأطفال، أسهمت فى تعرية الاحتلال بشكل كبير أمام الرأى العام العالمى.





وأضاف "أبوالغيط" فى تصريحات صحفية اليوم، أن المجتمع الدولى صار مدركًا بشكل متزايد لدور المستوطنين المتطرفين، الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم، فى إذكاء الأوضاع بالقدس، بما قاد إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير فى الأراضى المحتلة، وبخاصة فى قطاع غزة الذى يتعرض لهجمات غاشمة فى استعراض فجٍ للقوة.

ودعا "أبوالغيط" مجددًا إلى وقف فورى للاعتداءات على القطاع، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وفق أجندة انتخابية داخلية، وأنها تُقامر بإشعال الأوضاع فى المنطقة كلها بسبب تعمدها إراقة المزيد من الدم الفلسطينى تعزيزاً لمكانتها الداخلية، واصفاَ هذا النهج بـ"المشين وغير المسئول".

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن التحركات الدبلوماسية العربية تلاحقت فى الأيام الأخيرة من أجل حشد المواقف الدولية فى مواجهة السياسات الإسرائيلية المتهورة والمخالفة للقانون الدولى الإنسانى، ومن أجل دعم ومساندة الفلسطينيين فى القدس الذين حظوا باحترام العالم وتعاطفه.

وأوضح المصدر أن مجموعة السفراء العرب فى نيويورك واصلت اتصالاتها خلال اليومين الماضيين، وبمشاركة ممثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، مع كل من وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلى القوى المؤثرة لدى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف المصدر أن التحركات الدبلوماسية قد نجحت فى إظهار عزلة الموقف الأمريكى الساعى إلى توفير مظلةٍ لحماية إسرائيل من الانتقادات الدولية المتصاعدة، وأن جلسة رسمية بمجلس الأمن من المقرر أن تعقد اليوم الأحد لمناقشة العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة.