الصحفيون العرب : العدوان الإسرائيلى تسبب فى نزوح 10 آلاف فلسطينى من غزة

جدة - نرمين السيد - طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الأعمال التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، والتى تسببت فى استشهاد المئات ونزوح أكثر من 10 آلاف فلسطينى من غزة.





وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل اعتداءاته على الشعب الفلسطينى الأعزل فى الضفة الغربية وقطاع غزة بلا هوادة الأمر الذى نتج عنه استشهاد 132 شهيدا فى قطاع غزة، وحوالى 15 شهيدا فى الضفة العربية بينما وصل عدد الجرحى إلى حوالى 900 فرد من الفلسطينيين.



وجدد الاتحاد فى بيان له اليوم إدانته بكل قوة للهجمات التى وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل لقوات الاحتلال الإسرائيلى على القدس الشريف والمسجد الأقصى وقطاع غزة، قائلا إن هذه الهجمات البربرية التى تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط بل وصلت اعتداءاتها إلى النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال.



وأكد الاتحاد إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلى التى تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطينى البطل الذى تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلى، وقوات الاحتلال المجرمة التى ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولى، والمحكمة الجنائية الدولية.