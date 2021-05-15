مستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وشرعوا فى أعمال عربدة وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة، ما يشكل خطرا على حياة المقدسيين.

وفى السياق، قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسى لحى بيت حنينا شمال القدس المحتلة، حيث حاولوا الاعتداء على عدد من السيارات المارة من الحى.

وأضافت "وفا" أن هناك تخوفات من إطلاق النار على المقدسيين المارين من الطريق الرابطة بين ضاحية البريد وبيت حنينا جراء تجمع المستوطنين.