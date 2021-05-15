مميزات تطبيق الراجحي موبايل ورابط تحميله لنظام الأندرويد والأيفون

تدور هذه المقالة حول تحميل تطبيق الراجحي موبايل حيث يعد هذا التطبيق من أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية وأيضاً الشرق الأوسط، حيث يسهل تطبيق استخدام الراجحي موبايل العديد من المهام التي يستطيع الإنسان إنجازها، والتي تكون من خلال أي مكان وذلك عن طريق هاتفك أو عن طريق القيام بالعديد من المعاملات البنكية، وذلك مثل معرفة رصيد حسابك أو طلب منتجات أون لاين وهذا قد يسهل الحاجة دون أن يستطيع الأنسان الذهاب إلى الفرع.

لمحة عن مصرف الراجحي موبايل

ومن خلال مقالتنا نعرض لكل متابعينا لمحة عن مصرف الراجحى موبايل، حيث إنه قام بتأسيس عبدالله ومحمد وصالح وسليمان بن عبد العزيز الراجحي، حيث يعد هذا التطبيق بمثابة مصرف إلكتروني، حيث قام عبدالله ومحمد وصالح وسليمان بتأسيس هذا المصرف في المملكة العربية السعودية عام ١٩٥٧، حيث وجد له نحو ٥٠٠ فرع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك فإنه من أكبر المصارف الإسلامية المعرفة التي لها قواعد وأسس تعتمد على أسس الشريعة الإسلامية، حيث إنه بحمل الكثير من الأموال داخل بنك الراجحي تكاد أن تكون ٢٥ مليار سعودي، وهذه قد تكون نبذة بسيطة عن تطبيق الراجحي موبايل ونستطيع أن نعرض أيضاً عن مميزات تطبيق الراجحي موبايل “مصرف الراجحي”.

مميزات تطبيق الراجحي موبايل

تعد من أهم مميزات تطبيق الراجحي موبايل هي: