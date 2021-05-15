تسجيل اعانة البحث عن عمل 1442 رابط صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم العاطلين عن العمل، بعد أن أعلنت المملكة أمس بشكل رسمي عن بدء التسجيل في اعانة العاطلين عن العمل؛ للحصول على مخصص مالي شهري لمدة سنة و3 أشهر لدعم الباحثين عن العمل، تزايدت معدلات البحث عن شروط التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية والتقديم على الاعانة للباحث عن عمل، لذا سنقدم لك اليوم بشكل مبسط شرح تفصيلي لطريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل عبر رابط صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي وفرته رسمياً أمام المستفيدين.

تسجيل اعانة البحث عن عمل 1442

الاعانة للباحث عن عمل هي مخصص مالي أو دعم مادي شهري يخصصه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم العاطلين عن العمل، وقد جددت المملكة إمكانية التقديم للحصول على هذا الدعم بشكل رسمي، وأصبح يمكنك إذا كانت تنطبق عليك الشروط أن تقوم بالتسجيل عبر رابط صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وإذا تمت الموافقة على طلبك سوف تحصل على راتب شهري لمدة 15 شهراً بشكل متناقص سوف نوضحه بالتفصيل وفقاً للمعايير التي وضعها الصندوق لدعم الباحثين عن عمل.

رابط صندوق تنمية الموارد البشرية النظام الجديد

وضع الصندوق عدة معايير وشروط للموفقة على طلب المستفيد، كما قام بتنظيم صرف الدعم الشهري بشكل متناقص مع تتبع حالة المستفيد ومدى جديته في البحث عن عمل، حيث أنه إذا تمت الموافقة على طلبك بالحصول على اعانة البحث عن عمل يقوم الصندوق بصرف مبلغ 2000 ريال شهريا لمدة 4 أشهر في بداية فترة الدعم، ثم يتناقص هذا الراتب ليصل إلى 1500 ريال في الأربعة أشهر التالية، وبعدها إلى 1000 ريال في الثلث الأخير من العام الأول للدعم، إلى أن يصل إلى 750 ريال يتم صرفها في آخر 3 أشهر من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم اعانة البحث عن عمل.

شروط الاعانة للباحث عن عمل

شروط الحصول على اعانة الباحث عن العمل بسيطة للغاية كما أعلنها صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث أن هذا البرنامج مخصص للمواطنين السعوديين فقط من العاطلين عن العمل، بحث يكون مقيم بالمملكة وليس من منسوبي إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، كما يجب ألا يكون لديه أي نشاط تجاري يدر عليه دخل شهري ولا يحصل على معاش تقاعدي، كما يجب أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام، أما الشرط الأخير هو ألا يكون المستفيد قد حصل على اعانة البحث عن عمل من قبل عبر صندوق تنمية الموارد البشرية.