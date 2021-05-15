الاسر المنتجة | شروط قرض الاسر المنتجه بنك التسليف

يمكن للسعوديون الراغبين في الحصول على عمل حر من التسجيل في تمويل الاسر المنتجة المُقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث وضعت الحكومة العديد كن البرامج التمويلية التي من شأنها تحسين قيمة الدخل الشهري للفرد السعودي، وذلك لخدمة رؤية المملكة لعام 2030، لذا فإننا في هذا المقال سنقوم بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، من حيث قيمة التمويل، وكيفية التقديم للحصول عليه مع توضيح الشروط الخاصة بالحصول على التمويل في أسرع وقت، وتوضيح أفكار بعض المشاريع التي يمكنك إنشاءها لتتمكن من الاستفادة الكبرى من التمويل.

قرض الاسر المنتجة

يعتبر تمويل الأسر المنتجة أجدد البرامج التمويلية التي يقدمها بنك التسليف بالمملكة، والتي لقي عدد كبير من المتقدمين عليه، وذلك لزيادة عدد أصحاب المشاريع والأعمال الحرة، ويتبلور التمويل حول إنشاء محلات تجارية صغيرة مثل محلات بيع ملابس أو محلات بيع فواكه وخضروات، أو أفكار مشاريع لإنشاء مصانع صغيرة مثل صناعة أكواب ورقية وغيرها، وتصل قيمة القرض إلى 50 ألف ريال سعودي يتم تحويلهم إلى حسابك الخاص فور قبول عملية التقديم.

لذا يجب على أصحاب الأفكار التنموية من المواطنين السعوديين بالتقديم على هذا التمويل وتنفيذ أفكارهم في أقصر فترة زمنية ممكنة.

كما تقوم شركة باب رزق جميل بتقديم تمويلات المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر، لتتمكن من إنشاء مشاريعك الصغيرة بسهولة.

شروط قرض الاسر المنتجه

وتنحصر شروط قرض الأسرة في التالي:

يُتاح هذا التمويل للمواطنين السعوديين فقط.

يجب أن ينحصر عمر المُتقدم ما بين 18 إلى 65 عاماً.

توافر الكفاءة الجسدية والذهنية للمستفيد.

عدم وجود أي أنشطة تجارية أخرى للمتقدم على التمويل.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل 2000 ريال، وأن يكون الحد الأقصى هو 5 آلاف ريال.

يتم الحصول على القرض بصورة أسرع في حال وجود أي فرد معاق من أفراد الأسرة، أو وجود أيتام.

يلزم تحقيق بعض الشروط الخاصة بالجهة المعنية للحصول على التمويل.

يلزم عدم وجود أي نشاطات مالية أخرى مثل حصولك على قروض من بنوك أو تمويلات شخصية من قبل ولازمت تقوم على سدادها.

فهذه هي الشروط الخاصة بالحصول على التمويل ويلزم توافق تلك الشروط بصورة كلية.

كما يمكنك الحصول على موبايلات بالتقسيط من الراجحي جرير بقيمة ربح 0%.

الاسر المنتجة

ويمكنك التقديم للحصول على التمويل من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية. قم بالضغط على “متطلبات التقديم”. يتم الانتقال إلى صفحة التقديم، ثم انتقل إلى “قنوات التقديم”، ثم انقر على “اضغط هنا”. يتم التوجه إلى صفحة البيانات الخاصة بعملية التسجيل. قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك بصورة صحيحة ثم انقر فوق “إرسال”.

سيتم مراجعة طلبك من خلال البنك وسيتم الرد عليك من خلال رقم الجوال الذي قمت بإدخاله عند كتابة بياناتك الشخصة.

وبهذه يكون قد اكتمل عندنا جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بتمويل قرض الاسر المنتجة والذي سيتيح للعديد من الأفراد الحصول على مصدر دخل شهري يمكنك من العيش برفاهية دون الحاجة للعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.