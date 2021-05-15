تردد قناة تايم سبورت الأرضية والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، تلك المباراة التي يستضفها استاد السلام في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت الموافق 15 من شهر مايو 2021م، في الدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري، حيث يتم نقل المباراة على عدة قنوات رياضية مختلفة منها المفتوح ومنها المشفر، في هذا التقرير سنوضح إليكم جميع القنوات الناقلة لمباراة اللية التي يترقبها الملايين في مصر والوطن العربي، يسعي المارد الأحمر إلي مواصلة الانتصارات نحو الوصول إلي المباراة النهائية والتتويج بالبطولة كما حدث في العام الماضي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

اهم القنوات الرياضية التي يمكنكم من خلالها مشاهدة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي قناة on time sports التردد الأرضي وقناة اسنغالية وقناة الرياضية الايفوارية كما يتم نقل المباراة على مباراة بي ان سبورت المشفرة، تستطيع مشاهدة المباراة عبر قناة time sports على التردد الأرضي التالي ( UHF 32) وتحتاج مع ضبط تردد القناة توصيل وصلة اريال، في حالة امتلاك شاشة lcd عليك بتحويل ATV إلي DTV لكي تتمكن من توصيل الريال، كما يمكنكم أيضا المشاهدة على القنوات المجانية.

هناك قنوات أفريقية أعلنت إمكانيتها نقل مباراة اليوم بين الأهلي وصن داونز كالتالي:

قناة RTS2: التردد 11900، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، قمر يوتلسات 9 شرق.

قناة Rti: التردد 11881، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، يوتلسات 9 شرق.

قناة on time sports : تردد 10853، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.

كما يمكنكم أيضا مشاهدة مباراة الاهلى المصرى وصن داونز الجنوب على قنوات bien sports الرابعة وذلك في حالة امتلاكك باقة بي ان سبورت الرياضة.

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي المصري وفريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتي استقر المدرب الجنوب أفريقي موسيماني على التشكيل النهائي للمباراة، والذي جاء كالتالي (محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، اليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمد مجدي قفشة).

وصلنا معكم إلي ختام توضيح تردد قناة تايم سبورت الأرضية والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.