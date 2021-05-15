رئيس السلطة القضائية في إيران يعلن ترشحه لـ(الرئاسة)

طهران ـ رويترز: أعلن إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية المنتمي لتيار المحافظين ترشحه في انتخابات الرئاسة التى تجري الشهر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيسي قوله في بيان “جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغييرات في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز”.

ولم يسجل رئيسي (60 عاما) اسمه بعد رسميا لخوض الانتخابات التي ستجرى في 18 يونيو.

وأصبح رئيسي، الذي عينه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسا للسلطة القضائية في مارس 2019، أحد أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة خامنئي.

وكان قد خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي حسن روحاني عام 2017.

وفي وقت سابق، قدم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني أوراقه لخوض انتخابات الرئاسة أملا في الحصول على دعم من المعتدلين والمحافظين وسد الفجوة بينهما.

وبث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إجراءات تسجيل لاريجاني المفاوض الإيراني السابق في الملف النووي ومستشار خامنئي.

وأمس هو آخر يوم لتسجيل أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.

وبعد انتهاء التسجيل، سيبدأ مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا فحص أهلية المرشحين سياسيا ودينيا. وستة من أعضاء المجلس المحافظ معينون من قِبل خامنئي ولا يستطيع روحاني الترشح مجددا بموجب قيود على عدد فترات الرئاسة.

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