وزير الخارجية الأردنى: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة.





وقال الصفدى خلال مباحثات هاتفية مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذى يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللا شرعية التى سببتها وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع.

وشدد الصفدى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على أن الأوضاع الخطيرة التى تشهدها القدس وبقية الأراضى الفلسطينية المُحتلة يؤكد استحالة استمرار الوضع القائم، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام من دون زوال الاحتلال، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وذكر أن منع جريمة تهجير أهالى الشيخ جراح من بيوتهم مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، مؤكدا أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولى باحترام حقوق الفلسطينيين فى بيوتهم، محذرا من الانعكاسات الكارثية لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، مؤكدا ضرورة احترام الوضع القائم التاريخى والقانونى فى الحرم.

واستعرض الجانبان، التحركات والجهود المستهدفة لوقف التصعيد والاعتداءات على الشعب الفلسطينى، ومن المقرر أن يشارك الصفدى غدا فى الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القدس وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة.