آلاف المحتجين فى لندن ومدريد ينظمون مسيرات دعمًا للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، أن عدة آلاف من المحتجين فى لندن يحملون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا قصف غزة"، ويهتفون عبارة "فلسطين حرة" - تجمعوا عند ما يعرف بـ "قوس الرخام" بالقرب من منتزه "هايد بارك" لتنظيم مسيرة متجهة إلى السفارة الإسرائيلية هناك.

وفى العاصمة الإسبانية مدريد، نظم نحو 2500 شخص العديد منهم من الشباب ملفوفين بالأعلام الفلسطينية - مسيرة إلى ساحة "بويرتا ديل سول" العامة بوسط المدينة، وهتفوا بعبارة "ليست حربًا، بل إبادة جماعية".



وقالت أميرة الشيخ ، محتجة من أصل فلسطينى فى مدريد تبلغ من العمر 37 عامًا "إنهم يذبحوننا.. نحن فى وضع تستمر فيه النكبة فى منتصف القرن الـ 21".

أما المحتجة إخلاص أبووسيان تبلغ من العمر 25 عامًا تعمل ممرضة بالمدينة ذاتها ومن أصل مغربي، قالت "نرغب فى مطالبة إسبانيا، والسلطات الأوروبية بعدم التعاون من إسرائيل، لإنه بصمتهم فإنهم يتعاونون".

وتأتى المسيرات وسط أسوأ أعمال عنف إسرائيلية منذ حرب غزة عام 2014، كما يعد اليوم الذكرى الـ 73 للنكبة.

وكان القصف الإسرائيلى بدأ الإثنين الماضى وكانت هناك تحركات دامية من الشرطة الإسرائيلية فى ساحة المسجد الأقصى بالقدس، بالإضافة إلى شن حملة قمع على الاحتجاجات ضد الطرد المخطط له من إسرائيل للفلسطينيين من ديارهم فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأفاد مسئولو الصحة بأنه منذ يوم الإثنين الماضى، أسفرت الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على غزة مقتل 139 شخصًا، من بينهم 39 طفلًا، وإصابة 1000 آخرين بجروح.