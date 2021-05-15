المملكة المتحدة تسجل 2.207 إصابة و7 وفيات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة سكاى نيوز البريطانية، اليوم السبت، أنه جرى تطعيم 204 آلاف و912 شخصًا إضافيًا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ كوفيد-19 أمس، وكذلك 379 ألفًا و111 شخصًا آخرين بالجرعة الثانية.

كما بلغ العدد الكلى للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين هناك 19 مليونًا و698 ألفًا و121 شخصًا، أى بنسبة 37.4 بالمائة من سكان البلاد.