المملكة المتحدة تسجل 2.207 إصابة و7 وفيات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة سكاى نيوز البريطانية، اليوم السبت، أنه جرى تطعيم 204 آلاف و912 شخصًا إضافيًا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ كوفيد-19 أمس، وكذلك 379 ألفًا و111 شخصًا آخرين بالجرعة الثانية.
كما بلغ العدد الكلى للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين هناك 19 مليونًا و698 ألفًا و121 شخصًا، أى بنسبة 37.4 بالمائة من سكان البلاد.
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