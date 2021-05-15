عاجل.. إصابات بالرصاص الحى والاختناق فى عدة مدن فلسطينية

جدة - نرمين السيد - وذكر الهلال الأحمر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن طواقمه فى الميدان تعاملت مع 13 إصابة بالمطاط وواحدة بقنبلة، إضافة إلى الإصابات الأخرى التى نقلتها طواقم الإسعاف الخاصة المتواجدة فى المكان.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن الذى أصيب بالرصاص الحى فى رأسه وصل بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبى، وكان قلبه متوقفاً عن النبض، والطواقم الطبية أنعشت قلبه، ولا يزال بحالة بالغة الخطورة، كما وصلت إصابة خطيرة بالرصاص الحى فى الخاصرة وأدخل لغرف العمليات.



كما أصيب اليوم السبت، طفل (13 عاما) بالرصاص الحى لقوات الاحتلال الإسرائيلى في كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأوضحت "وفا" أن طفلا "13 عاما" أصيب بالرصاص الحى فى الظهر خلال مواجهات مع الاحتلال عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.



‫وفى مدينة طولكرم، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أحدهما بعيار نارى فى الأطراف السفلية والآخر بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى الرأس، فى المواجهات التى تجددت بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصرى غرب بلدة قفين شمال المدينة.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى بيتا واوصرين جنوب نابلس.