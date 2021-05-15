رئيس وزراء فلسطين : ما يحدث الآن من مذابح وتهجير يذكرنا بما رأيناه عام 48

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة أشتية، خلال فعالية إحياء الذكرى 73 للنكبة الذى أقامها مركز فلسطين للدراسات فى جامعة كامبريدج البريطانية، اليوم السبت عبر الاتصال المرئى، بمشاركة العديد من الشخصيات الفلسطينية والعربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اشتية شدد على أن ما يجرى فى الأراضى الفلسطينية يظهر أن الشعب الفلسطينى موحد ما بين الضفة غزة والقدس والشتات وأراضى الـ 48، ويقف وقفة واحدة من أجل الحق الفلسطيني، قائلا إن "المعطيات على الأرض اليوم هى أن جميع أراضى فلسطين تحت الاحتلال، والشعب الفلسطينى أصبح فى حال واحد، ما يظهر أن الصراع بدأ يعود للمربع الأول، وإذا كان نتنياهو لا يميز بين مستوطنة "معاليه ادوميم" وتل أبيب، فالفلسطينى لن يميز بين رام الله ويافا أو نابلس وحيفا".



وأشار إلى أن الفلسطينى منذ عام النكبة وهو يصارع، فالنكبة أحدثت مجموعة من النتائج حيث تم إنشاء إسرائيل على 78% من أراضى فلسطين التاريخية، وتشرد 920 ألف فلسطينى وسويت بالأرض حوالى 450 قرية ومدينة، وقتل حولى 10 آلاف فلسطينى وجرح ثلاثة أضعافهم.



وأضاف: "مثلما إسرائيل تحرمنا فى حقنا فى أرضنا ومياهنا وحدودنا فهى تحرمنا من الانتخابات فى مدينة القدس، ولذلك علينا الذهاب إلى حوار وطنى شامل.. قتالنا يجب أن يستمر من أجل الانتخابات مثلما قتالنا مستمر من أجل الأرض، ومثلما أن حق تقرير المصير هو حق، والانتخابات حق، والدولة حق، والقدس حق، والمياه حق، وحق العودة حق، كل هذه الحقوق متمسكون بها".