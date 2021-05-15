نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون التقاعد المبكر بسلطنة عمان ومستحقي رواتب التقاعد الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون التقاعد الجديد داخل سلطنة عمان, حيث قامت سلطنة عمان بتجديد وتحديث نظام التقاعد الخاص بالمواطنين داخل السلطنة, حيث قامت الحكومة داخل سلطنة عمان بتغيير عدد السنوات المسموح بها من أجل أن يقضيها المواطن للتقديم علي التقاعد المبكر, كما قامت باستحداث صناديق جديدة خاصة بموظفي الحكومة والقطاع الخاص والعسكري خاصة بالتقاعد المبكر بالمملكة, وفي مقالنا سوف يتم إيضاح التغييرات التي تم تغييرها علي نظام التقاعد المبكر الجديد بسلطنة عمان.

القانون الجديد الخاص بنظام التقاعد المبكر في سلطنه عمان

قانون التقاعد المبكر في عمان تنص علي أن الموظفين الذين قاموا باستكمال ثلاثون عاماً داخل العمل سوف يتم اعتمادهم في صندوق التقاعد.

تغييرات نظام التقاعد المبكر بسلطنة عمان

قامت الحكومة داخل سلطنة عمان بإطراء بعض التغييرات الجوهرية علي نظام التقاعد المبكر بالسلطنة كالتالي:

النظام الجديد للتقاعد داخل السلطنة نص علي أرثاء قاعدة واحدة للتقاعد علي كافة المستويات في القطاعات الحكومية والخاصة, علي أن يكون هناك اثر رجعي لموظفي الخدمة القدامي، والذين لم يبلغوا 1/3 الحد الأدنى لأخذ معاشات التقاعد.

كما أنه تم إنشاء صناديق جديدة, حيث بلغ إجمالي الصناديق الجديدة التي قامت الحكومة بإنشائها هي صندوقين, علي أن يكون هناك صندوق للقطاع الحكومي والخاص معاً, وصندوق آخر للقطاع العسكري والأمني.

وتابعت الحكومة داخل سلطنة عمان أنه قد تم تعديل عدد سنوات الخدمة التي يجب أن يقضيها الموظف داخل العمل حتي يستطيع الحصول علي التقاعد المبكر, حيث بلغ الحد الأدنى لسنوات التقاعد هي ثلاث سنوات.

المستحقين لرواتب التقاعد في النظام الجديد للتقاعد في سلطنه عمان

اعتمد المسئولون داخل سلطنة عمان سن التقاعد الجديد الخاص بجميع المواطنين، إلي أن تم اعتماده ليصبح 30 سنة خدمة فعلية وذلك في جميع قطاعات العمل الخاصة أو العامة، ويعد هذا السن هو الحد المسموح به لجميع الموظفين من أجل تقديم طلب التقاعد المبكر، وتفصيلياً إليكم المستحقين لرواتب التقاعد داخل سلطنة عمان:

نظام التقاعد المتعارف عليه

يستطيع أن يحصل علي راتب تقاعدي الشخص العامل المؤمن عليه والذي بلغ سن الخمس وأربعين عاماً وقد قضي داخل العمل عشرون عاماً.

أما بالنسبة للمرأة العاملة المؤمن عليها التي بلغت سن ال45 عاما وقضت 15 عاماً داخل العمل فإنها تستحق الحصول علي راتب تقاعدي.

نظام التقاعد المبكر

يستطيع الموظف المؤمن عليه الذي قبل سن 60 عاماً وقد قضي ادني شئ 15 عاماً فسوف يحصل على راتب تقاعدي. المرأة العاملة المؤمن عليها التي بلغت سن 55 عاماً وقضت 10 سنوات كادني شئ فإنها تستطيع الحصول علي راتب تقاعدي.

دمج صناديق التقاعد في سلطنة عمان

حيث أمر السلطان هيثم بن طارق بدمج صناديق التقاعد في سلطنة عمان إلي صندوقين فقط بعد أن كانت أحد عشر صندوق, حيث كانت تقسم الصناديق إلي صندوق تقاعد الحرس السلطاني, وصندوق تقاعد وزارة الدفاع, صندوق موظفي البنك المركزي, وصندوق الأمن الداخلي, وصندوق ديون البلاط, وهذه الصناديق السابقة من ضمن ألاحدي عشر صندوق.

حساب الراتب التقاعدي بعد قانون التقاعد الجديد

الدخول إلي خدمة المستحقات التقاعدية.

اختيار ما ألآت إليه الأمور في أسباب التقاعد من الاختيار المتاحة أمامك.

يتم تحديد المعلومات الخاصة بك مثل, تاريخ ميلادك, التاريخ الخاص ببداية الخدمة وتاريخ انتهاء خدمة العمل التي كنت تشغلها, تحديد راتبك الأساسي والبدلات.

إذا كانت هناك مدة ضم للخدمة يتم كتابتها.

ثم يتم الضغط علي احسب.

صناديق التقاعد في سلطنة عمان