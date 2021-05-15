تدور هذه المقالة حول تحديث الواتساب حيث تسأل الكثير حول تحديث الواتساب الجديد المثير للجدل خلال هذه الأيام، حيث أوضح تطبيق الواتساب أن المراسلات الفورية موعد خاص بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة حيث إنها تظل كما هي حيث يستطيع الواتساب أن يكشف عن طبيعة بيانات المستخدمين التي يقوم بمشاركتها، حيث ظهر موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل وكان هذا الموعد مقرراً في ٨ فبراير الماضي، حيث أكد الواتساب أن ١٥ مايو قد يكون آخر موعد للموافقة على تلك السياسة.

تأكيد على أمان محادثات الواتساب

قد انتشرت العديد من الشائعات حول إنه قد تكون المحادثات التي قد تتم بين الطرفين تنتشر على الفيس بوك، أكد من خلال تطبيق الواتساب أن هذا المحادثات قد تكون محمية من خلال التشفير التام بين الطرفين، وأن الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة لا تشكل خطراً.

تعرف البيانات التي سيتم مشاركتها

أوضح من خلال تطبيق الواتساب أن البيانات التي تتم مشاركتها من الشركات مثل فيسبوك قد تتضمن ما يلي: معلومات تسجيل حسابات المستخدمين بأرقام هواتفهم، وأيضاً بيانات المعاملات مثل استخدام أدوات مثل فيسبوك باى، وأيضاً يتم التفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات قد تتعلق بالجهاز المستخدم، وأيضاً عنوان بروتوكول الإنترنت.

تقييد الخدمات في حال الرفض

أوضح من خلال الواتساب أمام كثير من المستخدمين إنه حتى ١٥ مايو قد يتم قبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم ذلك قد يستطيع تطبيق الواتساب أن يبدأ فى تقييد ميزاتة لجميع المستخدمين بعد ١٢٠ يوماً من الرفض، ومن الميزات التي تم تقييدها: لم يتم الرد على جميع الرسائل والاتصالات المراسلة إليها، وعند مرور مهلة ال ١٢٠ يوماً من عدم الموافقة على السياسات الجديدة قد يتم حذف الحساب الخاص بالمستخدم، وبالتالي قد يتم فقدان الرسائل وسجلات المكالمات، ومن خلال مقالتنا سوف نكون عرضنا لكل متابعينا عن تحديث الواتساب الجديد وآلية سياسة الخصوصية وعواقب الرفض.