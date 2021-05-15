خطوات تحميل تطبيق الراجحي الجديد ورابط التحميل

تدور هذه المقالة حول تطبيق الراجحي موبايل الجديد، حيث إنه يعد أكبر وأهم بنك مصرفي تم تأسيسه داخل المملكة العربية السعودية منذ سنين، وبناء عليه قد يتم تحميل تطبيق الراجحي موبايل على الهاتف الذكي الخاص بك، حيث إنه يعمل عن طريق نظام الأندرويد، حيث إنه من خلال هذا التطبيق يمكن إدارة الحساب الشخصي الخاص بك وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع البنك والفرع الخاص بك، حيث إنه يتيح خاصية الدفع أون لاين بشكل سهل وسريع من خلال فترة واحدة من منزلك، وقد يكون هذا التطبيق مريح جداً لأنه يسهل فكرة الشراء دون الخروج من المنزل، حيث إنه يتمتع بالكثير من المزايا وذلك من خلال ما تعرض لكل متابعينا.

نبذة تعريفية عن تطبيق الراجحي مباشر

يعد تطبيق الراجحي الجديد من أكبر بنوك المملكة العربية السعودية، حيث إنه سبب نجاحات كثيرة ومنها تقديم الخدمات الرقمية المميزة. حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم أكبر مجموعة متنوعة تكون من أفضل الخدمات التي تواكب العصر الحالي التكنولوجي، حيث أن هذا التطبيق يتميز بواجهة مميزة وأيضاً سهلة على جميع العملاء، حيث إنه وفر طريقة دفع المعاملات المالية بشكل أكثر سهولة من أي مكان في العالم، ويتيح أيضاً إنك تستطيع شراء أي منتج من خلال أون لاين من أي مكان وأنت في المنزل دون اللجوء إلى النزول إلى أي متجر أو زيارة اي فرع، ونستطيع أن نعرض لكافة متابعينا من خلال مقالتنا عن أهم مميزات تطبيق الراجحي موبايل .

يتم إصدار فورى من بطاقات الصراف الآلى تكون جديدة من بنك الراجحى بسهولة من التطبيق. يتم طباعة دفاتر الشيكات بسهولة دون طلب متى وقت سابق. يتم دفع الفواتير والرسوم الحكومية بكل سهولة. يتم تحويل النقود محليآ ودوليآ لأى مكان فى العالم على مدار اليوم. يتم إمكانية الإستعلام عن الرصيد الخاص بالحساب الشخصي. يتم كشف حساب بريدك وتفاصيل المعاملات البنكية. يتم إمكانية التسجيل من خلال تطبيق راجحي برقم الهاتف ويمكن تحديثة في أي وقت. يتم طباعة كشف الحساب البنكي فى أخر ٦ شهور بسهولة. يتم عرض رقم الأيبان وطباعته وإرساله من خلال رسالة نصية قصيرة.

أهم مميزات واستخدامات تطبيق الراجحي الجديد ٢٠٢١خطوات تحميل التطبيق:

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول أعلى الشاشة من جهة اليسار، ثم اختيار أيقونة التمويلات، وتظهر أسفل الشاشة تطبيق الراجحي من خلال عدة أنظمة يقوم المستفيد باختيار رابط التحميل الذي يرغب بنظامه وفقاً للهاتف.